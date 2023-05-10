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Ümraniye'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmaları başladı

Ümraniye'de, kentsel dönüşüm kapsamında riskli bir binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Alptekin Soykan  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Ümraniye'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmaları başladı Fotoğraf: Alptekin Soykan/AA

İstanbul

Ümraniye Belediyesi ekiplerince İnkılap Mahallesi Latife Sokak'ta 1989 yılında inşa edilen ve geçen yıl haziran ayında hakkında "riskli yapı tespit raporu" verilen 4 katlı bina, kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı.

Zabıta ekipleri, iş makineleri ile yıkılan binanın bulunduğu sokağı trafiğe kapatarak çevre güvenliğini sağladı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yılmaz, basın mensuplarına, ilçenin 37 mahallesinde eski binalarla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Göreve geldiğinden beri ilçede 650 binanın yıkılarak yeniden yapıldığını aktaran Yılmaz, "Şimdi İnkılap Mahallesi'ndeyiz. Burası eski bir mahalle, bu eski bina yıkılması gereken riskli bir binaydı. Yapılan yeni binada, deprem dahi olsa hiçbir risk olmadığını söylemek mümkün. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da açıkladığı Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası sayesinde, yarısı devletten yarısı vatandaştan riskli yapıları yenilemek istiyoruz. İyi de kredi imkanları var. Çok sayıda da başvuru alıyoruz." diye konuştu.

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