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Ümraniye'de İETT otobüsünün çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı

Ümraniye'de İETT otobüsünün çarptığı kamyonetin sürücüsü, aracının altında kalarak yaralandı.

Alptekin Soykan  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Ümraniye'de İETT otobüsünün çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı Fotoğraf: Alptekin Soykan/AA

İstanbul

Çarşı mevkisi Alemdağ Caddesi üzerinde seyreden Salih E'nin kullandığı 34 HU 3438 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, yol kenarında park halindeki 34 NKL 47 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Bu sırada kamyonete binmek için aracın kapısını açan sürücü Rıdvan Arslan, yere düştü. Çarpmanın etkisiyle hareket eden kamyonetin arka tekerleği üzerinden geçen Arslan, vücudunun bir tarafı kendi aracı, diğer tarafı da İETT otobüsünün altında kalarak yaralandı. Kazada park halindeki 34 UU 5337 plakalı otomobil de hasar gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çevredekiler de kazaya müdahale etti.

Aracın altından çıkarılan Rıdvan Arslan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan İETT sürücüsü Salih E. de Ümraniye Polis Merkezi'ne götürüldü.

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