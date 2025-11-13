Dolar
Gündem

Ümraniye'de çocuklara yönelik ara tatil etkinliği sona erdi

Ümraniye Belediyesinin düzenlendiği "Derse Mola, Enerji Depola" temalı çocuk oyunları ve etkinlik haftasının kapanışı yapıldı.

Elif Somuncu  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
İstanbul

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri'ndeki ücretsiz etkinlikler, 6-12 yaş çocukların yoğun ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuklar, oyun, spor ve eğlenceli aktivitelerle dolu unutulmaz bir tatil geçirdi.

Ara tatil boyunca her gün farklı konseptlerde hazırlanan etkinliklerde, toplam 10 farklı oyun ve aktivite çocuklarla buluştu.

Kayıt yaptıran öğrenciler haftanın 2 günü, birer saatlik seanslarda etkinliklere katıldı.

Her seans için 80 kişilik kontenjan ayrılırken toplam 640 çocuk programa dahil oldu.

Belediye Başkanı İsmet Yıldırım etkinliğin son gününde çocuklarla oyun oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, çocukların eğlenmelerinin ve farklı etkinliklere katılmalarının çok değerli olduğunu belirterek, onların yanında olmayı her zaman sürdüreceğini ifade etti.

