Ümraniye'de bir ilkokulda öğrencilere sıfır atık eğitim seti dağıtıldı Çevreci Çocuk Eğitim Yayınları tarafından hazırlanan "Çevreci Çocuk Sıfır Atık Eğitim Seti", Ümraniye Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen organizasyonda öğrencilere dağıtıldı.

İnkılap İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere içerisinde yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, iklim değişikliği, çevre temizliği, geri dönüşüm ve ekosistem gibi başlıkları içeren kitaplar ile boyama kitabının yer aldığı eğitim setleri hediye edildi.

Çevre bilinci eğitimi de verilen etkinlikle çocukların sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre koruma konularında farkındalık kazandırılması hedefleniyor.

Çevreci Çocuk Eğitim Yayınları Genel Müdürü Şamil Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yılı aşkın süredir milyonlarca çocuğa ulaştıklarını belirterek, bugün de İnkılap İlkokulu'nda Ümraniye Belediyesi işbirliğiyle çocuklara çevre eğitimiyle ilgili kitaplar sunduklarını söyledi.

Eğitim setlerinin içeriğine ilişkin bilgi veren Albayrak, "İçerisinde 5 kitapçık var. Bunlar geri dönüşüm, çevre temizliği, yenilenebilir enerji ve ekosistem konularını kapsayan kitaplar. Çocukların bu konularda bilinçlenmesini sağlıyoruz. Temizlik kirletmemekle başlar ve kirletmemek de bilinçle olabilen bir şey. Bilinçlenen bir çocuk aileyi de bilinçlendiriyor. Dolayısıyla bilinçlenmiş bir toplum doğa ve çevre adına büyük bir atılım demektir." ifadelerini kullandı.

Ümraniye Belediyesi Çevre Eğitim Sorumlusu Çiğdem Zirekoğlu, belediye olarak okullarda çevre eğitimlerini eğitim-öğretim yılı boyunca sürdürdüklerini anlatarak, sıfır atıkla ilgili yaptıkları etkinlikler ve çalışmaların çocukların günlük hayatında bir davranış değişikliğine dönüşmesini hedeflediklerini dile getirdi.