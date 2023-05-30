Ümraniye'de 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Ümraniye'de, İETT'ye bağlı 2 özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Parseller Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde seyir halindeki İETT'ye bağlı 34 KM 2324 plakalı özel halk otobüsü başka bir özel halk otobüsüyle çarpıştı.
Kazada otobüs şoförü ile 2 yolcu yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bakım ekiplerinin çalışmalarının ardından kaza yapan 2 otobüs caddeden kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.