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Ümraniye'de 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ümraniye'de, İETT'ye bağlı 2 özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Mustafa Hatipoğlu  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Ümraniye'de 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Parseller Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde seyir halindeki İETT'ye bağlı 34 KM 2324 plakalı özel halk otobüsü başka bir özel halk otobüsüyle çarpıştı.

Kazada otobüs şoförü ile 2 yolcu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bakım ekiplerinin çalışmalarının ardından kaza yapan 2 otobüs caddeden kaldırıldı.

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