Ümraniye Belediyesi ile Tayvan kadınların güçlenmesi için proje yapacak
Ümraniye Belediyesi, Tayvan Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu'yla "Moda Okulu Giyim Atölyeleri" projesini hayata geçirecek.
İstanbul
Üretim yapıp, aile bütçelerine katkı sağlama imkanı sunulan kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer edinmesini destekleyen projenin bölgesel kalkınmaya da katkı sağlaması bekleniyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, projenin Ümraniye için önemini belirterek, Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang'a teşekkür etti.
Yıldırım, projenin kadınların üretkenliğini artırarak toplumda daha güçlü bir yer edinmelerine olanak sağlayacağını kaydetti.
Volkan Chih-Yang Huang ise destek vermekten memnuniyet duydukları projenin başarısı için gereken desteği sağlayacaklarını ifade etti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.