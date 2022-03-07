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Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

UMKE, Ukrayna'dan gelenleri sınır kapısında sağlık taramasından geçiriyor

Muayene ve tedavi ihtiyacı karşılanan vatandaşlar, sağlıklı bir şekilde Türkiye’ye uğurlanıyor.

Başak Akbulut Yazar   | 07.03.2022
UMKE, Ukrayna'dan gelenleri sınır kapısında sağlık taramasından geçiriyor

İstanbul

Ukrayna'dan yola çıkan Türk ve Ukrayna vatandaşları, Romanya'ya bağlı Siret sınır kapısında UMKE ekipleri tarafından sağlık taramasından geçiriliyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi'nin (UMKE), Ukrayna sınırında sağlık taraması yaptığı belirtildi.

Ukrayna'dan yola çıkan Türk ve Ukrayna vatandaşlarının, tren ve otobüslerle zaman zaman 35-40 saati bulan yolculuk sonrasında Romanya'ya bağlı Siret sınır kapısına geldikleri bildirilen açıklamada, yolcuların pasaport işlemlerinin ardından UMKE ekipleri tarafından karşılanarak sağlık taramasından geçirildikleri ifade edildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından Ukrayna sınırının sıfır noktasına kurulan sahra hastanesinde, uzman doktor, acil ambulans bakım teknikeri ve acil tıp teknisyeninden oluşan 10 kişilik sağlık ekibi, iki UMKE acil müdahale aracı ve bir adet UMKE arazi aracı ile hizmet verildiği kaydedildi.

Muayene ve tedavi ihtiyacı karşılanan vatandaşların, sağlıklı bir şekilde Türkiye'ye gitmek üzere uğurlandıkları aktarıldı.

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