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UMKE, sel felaketinden etkilenen Libya'da yaraları sarmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) binlerce insanın sel felaketinden etkilendiği Libya'nın Derne şehrinde yaraları sarmaya devam ediyor.

Aykut Karadağ  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
UMKE, sel felaketinden etkilenen Libya'da yaraları sarmaya devam ediyor

Ankara

Libya'nın doğusunu vuran ve binlerce insanı etkileyen sel nedeniyle Sağlık Bakanlığı, afet bölgesine UMKE ve UMKE ATAK personeliyle sahra hastanesi, tıbbi sarf malzemeleri, cihazlar ve ilaçlar gönderdi.

Derne'de kurdukları sahra hastanesinde yaralılara müdahale eden Sağlık Bakanlığı UMKE ve UMKE ATAK personeli bir taraftan bölgede arama ve kurtarma faaliyetlerine katılırken sağlık taramalarını da artırarak sürdürüyor.

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