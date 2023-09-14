UMKE, sel felaketinden etkilenen Libya'da yaraları sarmaya devam ediyor
Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) binlerce insanın sel felaketinden etkilendiği Libya'nın Derne şehrinde yaraları sarmaya devam ediyor.
Ankara
Libya'nın doğusunu vuran ve binlerce insanı etkileyen sel nedeniyle Sağlık Bakanlığı, afet bölgesine UMKE ve UMKE ATAK personeliyle sahra hastanesi, tıbbi sarf malzemeleri, cihazlar ve ilaçlar gönderdi.
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Derne'de kurdukları sahra hastanesinde yaralılara müdahale eden Sağlık Bakanlığı UMKE ve UMKE ATAK personeli bir taraftan bölgede arama ve kurtarma faaliyetlerine katılırken sağlık taramalarını da artırarak sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.