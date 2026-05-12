Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin 5 yıllık akreditasyonu diplomaların tanınırlığını güçlendirecek

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Kuşakcı, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından verilen 5 yıllık tam akreditasyonun üniversitenin "iyi bir olgunluk seviyesinde" olduğunun uluslararası ölçekte tescili anlamına geldiğini belirterek, sürecin diplomaların tanınırlığından Avrupa'daki akademik işbirliklerine kadar birçok alanda önemli kazanımlar sağlayacağını söyledi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), YÖKAK tarafından yürütülen Uluslararası Kurumsal Akreditasyon Programı (UKAP) kapsamında 5 yıl süreyle tam akredite edilirken, üniversiteye verilen bu belge, Türkiye'nin sınır ötesi kurumsal faaliyetleri kapsamında verilen ilk tam akreditasyon olma özelliğini taşıdı.

Akreditasyon sürecinin üniversiteye katacakları hakkında AA muhabirine konuşan IUS Rektörü Kuşakcı, üniversitenin kurumsal yönetişim, eğitim, araştırma ve sosyal katkı başlıklarında kapsamlı şekilde değerlendirildiğini ifade etti.

Kuşakcı, YÖKAK'ın Türkiye'de ve yurt dışında üniversitelerin kurumsal akreditasyon süreçlerini yürütmek üzere kurulduğunu söyledi.

IUS'un bu akreditasyonu kazanabilmek için bir yılı aşkın bir süredir çalıştığını söyleyen Kuşakcı, şunları kaydetti:

"Bir üniversitenin eğitim, araştırma ve sosyal katkı alanlarında belli standartları karşılaması gerekiyor. Ancak bunun yanında iyi bir yönetişim modeli ortaya koyması da bekleniyor. Üniversitenin bir taraftan eğitim vermesi gerekiyor, eğitiminin belli standartlarda, kalite standartlarında olması gerekiyor. Bir taraftan araştırma yapması gerekiyor, araştırmaya, bilime katkı sunması gerekiyor. Bir diğer taraftan bulunduğu çevreye, bulunduğu ortama, şehre, insanlığa katkı sunması gerekiyor, bu da sosyal katkı olarak adlandırılıyor. Bu üçünü de yaparken bir taraftan da iyi bir yönetişim örneği ortaya çıkartması gerekiyor."

Erasmus ortaklıkları daha kolay kurulabilecek

IUS'un 22 yıl önce kurulduğunu hatırlatan Kuşakcı, kendilerini geliştirmek, iyileştirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Akreditasyon ile öğrencilerin diplomalarının hem Türkiye'de hem de yurt dışında tanınma sürecinin kolaylaşacağını belirten Kuşakcı, YÖKAK'ın akreditasyonunun, Avrupa Kalite Güvencesi Tescil Kuruluşu (EQAR) veri tabanında (DEQAR) yayımlanacak ilk kurumsal akreditasyon raporlarından biri olma özelliğini taşıdığını dile getirdi.

Kuşakcı, "Bu veri bankasına girmiş olmamız üniversitemizin burada akredite olan üniversiteler arasında bulunması, bir taraftan da bu veri bankasını referans alan birçok kurum için üniversitemizin ve mezunlarımızın diplomalarının tanınırlığı demek oluyor. Üniversitemiz artık proje ortaklıkları kurma konusunda daha kolay adım atabilecek. Özellikle Erasmus ortaklığı kurduğumuz üniversitelerle bu ortaklıkları çok daha kolay kurabileceğiz. Çünkü bu veri bankası bu tür ortaklıkları kurmak için diğer kuruluşların, Avrupa'daki kuruluşların referans aldıkları bir veri bankası." diye konuştu.

"Uluslararası arenadan öğrenci sayımızın daha da katlanarak artacağı kanaatindeyim"

Akreditasyonun üniversitenin iç işleyişi ve kalite süreçleri açısından da önemli olduğunu vurgulayan Kuşakcı, bunun IUS'taki öğrenciler, akademisyenler, mezunlar ve sektör paydaşları için kurumun kalite seviyesinin resmi tescili anlamına geldiğini söyledi.

Türkiye'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ile çift diploma programı yürüttüklerine işaret eden Kuşakcı, bu akreditasyonla üniversitenin çift diploma programı da dahil olmak üzere programlara olan ilginin artacağına inandığını kaydetti.

Kuşakcı, "Biz de özellikle Türkiye'de bu aldığımız akreditasyon belgesinin duyurulması, kalitemizin tescil edildiğinin duyurulmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hem Türkiye'den hem Bosna Hersek'ten hem de uluslararası arenadan öğrenci sayımızın daha da katlanarak artacağı kanaatindeyim. Bu akreditasyon, kurumsal açıdan bizim iyi bir olgunluk seviyesinde olduğumuzu gösteren bir tescil oldu." ifadelerini kullandı.

Kuşakcı, kurumsal akreditasyondan sonra IUS'taki programların akreditasyon sürecine başladıklarını belirtti.

Programların akreditasyonuyla ilgili yurt dışından akreditasyon ajanslarıyla anlaşma imzaladıklarını aktaran Kuşakcı, makine, bilgisayar mühendisliği, mimarlık ile genetik ve biyomühendislik bölümlerinin inceleneceğini söyledi.

Kuşakcı, programların eğitim süreçlerinin akreditasyondan geçmesini istediklerini aktararak, "Daha iyi seviyede öğrenciyi çekebileceğimizi düşünüyorum. Diplomamızın özellikle yurt dışında ve farklı ülkelerde tanınması ile ilgili de çok ciddi bir yol alacağımız kanaatindeyim." dedi.