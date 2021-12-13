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Uluslararası ödüllü KADES'i kullanan kişi sayısı 3 milyona yaklaştı

Akdeniz Parlamenterler Asamblesi tarafından ödüle layık görülen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), bugüne kadar 2 milyon 954 bin 342 kişi tarafından cep telefonlarına indirilerek kullanılmaya başlandı.

Kemal Karadağ   | 13.12.2021
Uluslararası ödüllü KADES'i kullanan kişi sayısı 3 milyona yaklaştı

Ankara

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, bakanlığın aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2018'de kullanıma sunduğu cep telefonu uygulaması KADES'i yükleyen kişi sayısı 2 milyon 954 bin 342'ye yükseldi. Uygulama üzerinden bugüne kadar 260 bin 848 ihbar yapıldı.

KADES, Akdeniz Parlamenterler Asamblesince "Kovid-19 salgınında ulusal yardım hatları ve akıllı telefon uygulamalarıyla aile içi şiddetle mücadele" kapsamında ödüle layık görülmüştü. Ödül, İtalyan Parlamentosu'nda 18 Kasım'da düzenlenen törenle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya takdim edilmişti.

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