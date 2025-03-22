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"Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi" için başvurular başladı

Milli İstihbarat Akademisi (MİA) tarafından 10-12 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek "Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi" için başvurular başladı.

Utku Şimşek  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
"Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi" için başvurular başladı

Ankara

MİA'dan yapılan açıklamaya göre, kongre, istihbarat araştırmalarının güncel problemlerini ele almayı, mevcut birikimi değerlendirmeyi ve disiplinler arası yeni yaklaşımlar geliştirmeyi hedefliyor.

Farklı akademik disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getirecek olan kongrede istihbarat çalışmaları, sosyal ve beşeri bilimlerden fen bilimleri ve mühendisliğe kadar geniş bir perspektifte ele alınacak.

Türkiye'nin stratejik vizyonuna katkı sunmayı amaçlayan kongre, uluslararası akademik camia ile etkileşim içinde bir istihbarat topluluğu oluşturmayı da hedefliyor.

Kongrede, İstihbarat ve Güvenlik Çalışmaları, İstihbarat ve Terörizm, İstihbarat ve Yapay Zeka, Medikal İstihbarat, Finansal İstihbarat gibi 20'nin üzerinde konu başlığı ele alınacak.

Kongreye katılmak isteyen akademisyenler, bilim insanları ve araştırmacılar, 30 Nisan'a kadar bildiri özetlerini gönderebilecek. Kabul edilen bildirilerin tam metinleri elektronik kitap olarak yayımlanacak.

Kongreye ilişkin detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyen adaylar, "kongre@mia.edu.tr" internet adresini ziyaret edebilecek.

"İstihbarat topluluğunun gelişmesine katkı sağlayacak"

Öte yandan açıklamada, MİA Başkanı Prof. Dr. Talha Köse'nin değerlendirmelerine de yer verildi.

Türkiye'de istihbarat çalışmalarını, farklı disiplinlerin katkısıyla ele alarak bu alanda bilimsel bir gelenek oluşturmayı hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Köse, "Kongremiz, istihbarat araştırmalarında yeni perspektifler sunacak ve uluslararası akademik camiayla etkileşim içinde olan bir istihbarat topluluğunun gelişmesine katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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