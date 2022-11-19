Uludağ'daki telesiyejlerde olası mahsur kalmaya yönelik tatbikat düzenlendi
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'daki pistlerde bulunan telesiyejlerde tatbikat gerçekleştirildi.
Bursa
Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma timlerince Cennetkaya, Tutyeli, Kuşaklıkaya ve Maden pistlerinde tatbikat yapıldı.
Senaryo gereği pistlerdeki telesiyejlerde mahsur kalanların kurtarıldığı tatbikata 12 jandarma personeli katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.