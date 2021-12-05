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Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıkan 3 kişi mahsur kaldı

Uludağ'da mahsur kalan 3 kişiye ulaşılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Sergen Sezgin, Mustafa Bikeç   | 05.12.2021
Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıkan 3 kişi mahsur kaldı Fotoğraf: Sergen Sezgin / AA

Bursa

Alınan bilgiye göre, Oteller Bölgesi'nden zirve noktasına doğru yürüyüş yapan 3 kişi, içlerinden birinin ayağının burkulması nedeniyle mahsur kaldı.

Küçük Zirve ile Büyük Zirve arasında bulunan bu kişiler, telefonla jandarmaya ulaşıp yardım istedi.

Bunun üzerine çalışma başlatan görevliler, telefon sinyalinden mahsur kalanların bulunduğu yeri belirledi.

Bölgeye jandarmanın yanı sıra AFAD ve bazı sivil toplum kuruluşlarından oluşan arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan 3 kişiyle telefon irtibatının olduğu, ekiplerin 400-500 metre yaklaştığı, sağlıkla ilgili herhangi bir sorunlarının olmadığı öğrenildi.

Ekiplerin, söz konusu kişilere ulaşmak için başlattığı çalışma sürüyor.

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