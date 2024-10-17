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Uludağ ve Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı düştü

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ ve Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı düştü.

Mustafa Bikeç, Cem Şan, Özgür Alantor  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Uludağ ve Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı düştü Fotoğraf: Özgür Alantor - AA

Bursa/Kastamonu

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk kar yağışı başladı.

Oteller Bölgesi'nde hava sıcaklığının düşmeye başlamasının ardından kar yağışı etkili oluyor.

Yağış nedeniyle bölgedeki otel ve pistler ile teleferik tesislerinin çatıları kısmen beyaz örtüyle kaplandı.

Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 7 derece ölçüldü.

Ilgaz Dağı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'na da mevsimin ilk karı düştü.

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

"Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle anlatılan Ilgaz Dağı'nın eteklerinde etkili olan sağanak, yüksek rakımlarda kar yağışına dönüştü.

Doruk mevkisi ile 2500 rakımlı Küçük Hacet, Büyük Hacet tepeleri ve Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışıyla fotoğraf tutkunları ile doğaseverler için güzel görüntüler oluştu.

Kar yağışını izlemek için dağa çıkan bazı vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Furkan Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün 17 Ekim ve ilk kar yağdı. Üniversite öğrencisiyim. Biz de kar yağışını merak ettiğimiz içi geldik. İlk kez geliyorum. Manzara çok güzel." dedi.

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