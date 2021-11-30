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Uludağ kar yağışıyla 'beyaz gelinliğini' tekrar giydi

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.

Sergen Sezgin   | 30.11.2021
Uludağ kar yağışıyla 'beyaz gelinliğini' tekrar giydi Fotoğraf: Sergen Sezgin / AA

Bursa

Gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran yağış, Uludağ'ı beyaz örtüyle kapladı.

Oteller Bölgesi’ndeki kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.

Sisin etkili olduğu Uludağ’da en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 11, en yüksek ise 0 derece olarak ölçüldü.

İşletmecilerden Ekrem Acar, AA muhabirine, güne kar yağışıyla uyandıklarını söyledi.

Uzun süredir bu yağışı beklediklerini belirten Acar, "Akşama kadar devam ederse çok iyi olacak. Bizi çok heyecanlandırdı. Hafta sonu da böyle bir yağış bekleniyor. Bunun üzerine 15-20 santimetre daha yağarsa daha iyi olacak. Sezon da yavaş yavaş başlar. İnşallah bu sezon daha iyi olacak. Salgından dolayı geçen sezonlar kötüydü. Bu sezon beklentimiz yüksek." ifadelerini kullandı.


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