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Ülke genelindeki 'kumar' uygulamasında 146 kişiye adli, 405 kişiye idari işlem

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığının koordineli olarak gerçekleştirdiği "kumar, tombala ve oyun makineleri" uygulamasında 146 kişi hakkında adli, 405 kişi hakkında idari işlem yapıldığı duyuruldu.

Cankut Taşdan   | 17.04.2022
Ülke genelindeki 'kumar' uygulamasında 146 kişiye adli, 405 kişiye idari işlem

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelindeki uygulamaya 8 bin 763 ekipten oluşan 30 bin 361 personelin katıldığı belirtildi.

Uygulamada 21 bin 31 iş yeri ve 436 derneğin kontrol edildiği bildirilen açıklamada, aranan 533 şahsın yakalandığı, 47 kişinin gözaltına alındığı, 146 kişi hakkında adli, 405 kişi hakkında idari işlem yapıldığı ve para cezası uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada 123 umuma açık iş yeri ve derneğe idari işlem yapılan uygulama sırasında 15 tabanca, bir av tüfeği, 251 mermi, bir kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada uygulama sonucu 7 oyun ve kumar makinesi, 7 tombala makinesi ile kumar oynatmak amaçlı dövüştürülen 8 horoz ve kumar oynanması için kullanılan çok sayıda materyale el konulduğu bildirildi.

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