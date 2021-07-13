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Ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında 1138 zanlı yakalandı

İçişleri Bakanlığınca, ülke genelinde 55 bin 177 personelin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda çeşitli suçlardan aranan 1138 zanlının yakalandığı bildirildi.

Cankut Taşdan   | 13.07.2021
Ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında 1138 zanlı yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler tarafından, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasına yönelik dün ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur (2021-4)" adlı uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama, 12.00-14.00 saatleri arasında metruk binalar, park-bahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması şeklinde, 16.00-18.00 saatleri arasında otel, motel, pansiyon gibi işletmeler ile milli parklar, mesire alanları, sahiller, tarihi anıt ve yapıların çevreleri ile açılan yollarda, kurbanlık satış alanları, toplu taşıma yapılan gar, istasyon, iskele, liman, otogar, terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, 21.00-23.00 saatleri arasında umuma açık eğlence yerleri ile vatandaşların yoğun bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlar ile gar, istasyon, iskele, liman, otogar, terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında yapıldı.

55 bin 177 personel görev aldı

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri olmak üzere 55 bin 177 personel ve 78 dedektör köpeğin görev aldığı uygulamada, 2 bin 171 nokta denetlendi. Bu denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 1138 zanlı yakalanırken, 113 kişi de gözaltına alındı. 13'ü çocuk olmak üzere 31 kayıp kişi bulundu.

25 bin 443 iş yeri denetlendi

Uygulamada ayrıca 4 bin 838 metruk bina, 189 bin 789 araç ve 25 bin 443 iş yeri denetlenirken, 70 umuma açık iş yeri ve 290 kişiye adli ve idari işlem uygulandı. Aranan 1039 araç tespit edildi, 7 bin 122 araca işlem yapıldı, 771 araç trafikten men edildi.

Uygulamada çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 1193 paket kaçak sigara, 13 ton kaçak tütün, 231 litre kaçak veya sahte içki ve 175 tarihi eser ele geçirildi.

Ayrıca koronavirüs tedbirlerini ihlal dolayısıyla 8 işletme ve 99 kişiye adli ve idari işlem uygulandı.

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