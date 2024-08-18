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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İskenderun’da farklı illerde devam eden yangınlarla ilgili hasar tespit verilerine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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Ülke genelinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor

İzmir'in Karşıyaka, Urla ilçelerindeki yangınlar ile Bolu Göynük'teki orman yangınları kontrol altına alındı. Manisa'nın Gördes, Aydın'ın Bozdoğan ve Karabük'ün Ovacık ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Ekip  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
Ülke genelinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Lokman İlhan - AA

Ankara

İzmir'in Karşıyaka ve Urla ilçelerinde ormanlık ve makilik alanlardaki yangınlar havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı, Menderes ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kentte 15 Ağustos'ta Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerleriyle sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edildi.

Bölgede havanın aydınlanmasıyla çalışmalar, 2 uçak ve 7 helikopterin desteğiyle sürüyor.

Dün çıkan Urla ilçesinin Balıklıova Mahallesi yakınlarındaki makilik alan ile Menderes ilçesinin Şaşal Mahallesi yakınlarındaki orman yangınına da gece boyunca karadan müdahale gerçekleştirildi.

Günün ağarmasıyla yangınlara havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Karşıyaka Yamanlar ve Urla'daki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

Manisa

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Gece boyunca ekiplerin karadan kontrol altına almaya çalıştığı yangınlara havanın aydınlanmasıyla hava araçları da destek veriyor.

Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 66 arazöz, 22 su ikmal aracı, 6 dozer, 7 yer ekibi, 47'si teknik ekip olmak üzere 550 personelle müdahale ediliyor.

Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 14 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle yangın başlamış, rüzgar ve arazi koşulları nedeniyle yayılan alevler Salihli ve Gölmarmara ilçesi sınırlarına ulaşmış, yangın alanında kalan Gördes'e bağlı Yeniköy ve Karayakup ile Salihli'ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edilmişti.

Aydın

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Alhisar Mahallesi'nin üst kısımlarında çıkan orman yangınına gece boyunca havadan ve karadan müdahale edildi.

Ekipler, alevlerin yoğunlaştığı Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ile Bozdoğan ilçesi sınırları arasında yer alan Hışımlar, Güre, Örmepınar ve Yeşilköy mahallelerinde yoğun çalışma gerçekleştirdi.

Bölgede havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopter sayısı arttırıldı.

Bozdoğan ilçesine bağlı Alhisar Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Örmepınar Mahallesi'ndeki bazı evler tahliye edilmişti.

Bolu

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Bolu Göynük'deki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. 

Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yangın söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 12 helikopterle 138 arazöz, 245 araç ve iş makinesi destek verdi.

Bölgede görev yapan 1357 personelle yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat da helikopterle bölgede inceleme yaptı.

Karabük

Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alınca ve Beydini köyleri arasında bulunan ormanlık alanda, önceki gün saat 14.19 sıralarında çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Yangını söndürmek için 75 araç ve 205 personel ile müdahale ediliyor.

Çalışmalarda ayrıca Karabük, Ovacık ve Yenice Orman İşletme Müdürlükleri, Karabük DSİ 234. Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Karabük, Ovacık ve Yenice Belediyeleri, Kardemir AŞ ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, su tankerleri, itfaiye araçları ve dozerler yer alıyor.

Jandarma Komutanlığına ait 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor.


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