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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Ukrayna'daki taşımacılara güzergah bilgilendirmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler nedeniyle, taşımacıların Türkiye'ye dönebilmeleri amacıyla alternatif güzergahlarla ilgili bilgi verdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 25.02.2022
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Ukrayna'daki taşımacılara güzergah bilgilendirmesi

Ankara

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, güzergahlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ukrayna'ya veya Ukrayna üzerinden taşıma yapan firmaların yurt dışında kalan taşıtlarına 15 Mart'a kadar, Macaristan transit, Romanya transit geçiş belgelerinin bakanlığa başvuruya gerek kalmaksızın, doğrudan dağıtım ofislerince verilebileceği belirtildi.

Polonya transit ve Bulgaristan transit geçiş belgelerinin de yine dağıtım ofislerinden yurt dışı tahsis işlemleri kapsamında doğrudan temin edilebileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna/Belarus üzerinden Rusya'ya varmış olan taşıtlarımızın ise Rusya-Gürcistan güzergahı üzerinden dönebilmeleri için, Gürcistan transit geçiş belgeleri de yurt dışı tahsis işlemleri kapsamında doğrudan temin edilebilecektir. Moldova (ikili/transit), Slovakya (ikili/transit) ve Polonya (ikili) geçiş belgeleri serbestleştirilmiş olduğundan bu taşımalar için ayrıca geçiş belgesine ihtiyaç duyulmamaktadır. Taşımacılarımıza saygıyla duyurulur."

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