Dolar
26.97
Euro
29.68
Altın
1,942.80
ETH/USDT
1,835.70
BTC/USDT
29,080.00
BIST 100
7,400.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Zonguldak'ta incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zonguldak'ta incelemelerde bulundu.

Gökhan Yılmaz, Selim Bostancı  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Zonguldak'ta incelemelerde bulundu Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Zonguldak

Bakan Uraloğlu, kent merkezinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan Fevkani Köprüsü'nün yerine inşa edilen yeni köprü ile Yeni Kavşağı inceledi, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, 33 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğinde çelikten inşa edilen köprü ve bölgedeki kavşak hakkında Uraloğlu'nu bilgilendirdi.

Bölgedeki esnafın taleplerini de dinleyen Uraloğlu, işçi ve yüklenici firma yetkilileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan Uraloğlu, Türkali Şantiyesi'nde de incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında brifing aldı.

Bakan Uraloğlu'na, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu ile diğer ilgililer eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Zonguldak'ta incelemelerde bulundu
Bilecik'te orman yangını çıktı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Hatay'daki sanayi esnafına ziyaret
Erzurum'da sağanak etkili oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türkiye'nin geleceğinde derin izler bırakacak çok önemli günler geçiriyoruz

Benzer haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Zonguldak'ta incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Zonguldak'ta incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türkiye'nin geleceğinde derin izler bırakacak çok önemli günler geçiriyoruz

e-Devlet kullanıcı sayısı 63,3 milyona yükseldi

Bakan Uraloğlu: Mersin-Gaziantep arasındaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek

Bakan Uraloğlu: Mersin-Gaziantep arasındaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Dünyanın en iyi 100 limanının 4'ü Türkiye'den

Dünyanın en iyi 100 limanının 4'ü Türkiye'den

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 278 binden fazla yolcu seyahat etti

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 278 binden fazla yolcu seyahat etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet