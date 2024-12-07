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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Dünya liderleri, 'Suriye ile ilgili Recep Tayyip Erdoğan ne diyor?' ona bakıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'de çok ciddi bir hareketlilik olduğunu belirterek, "Bugün bütün dünya liderleri, 'Suriye ile ilgili Recep Tayyip Erdoğan ne diyor?' ona bakıyor." dedi.

Seyit Ahmet Eksik  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Dünya liderleri, 'Suriye ile ilgili Recep Tayyip Erdoğan ne diyor?' ona bakıyor Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik/AA

Trabzon

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye'de çok ciddi bir hareketlilik olduğunu belirterek, "Nereye evrileceği ile ilgili bazı yorumlarda bulunuyoruz, takip etmeye çalışıyoruz ama şunu bilmenizi isterim; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti orayı çok çok yakından takip ediyor ve nereye evrilmesi gerektiği noktasında da çok ciddi inisiyatif alıyor. Bugün bütün dünya liderleri, 'Suriye ile ilgili Recep Tayyip Erdoğan ne diyor?' ona bakıyor." dedi.

Uraloğlu, Of Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Of 7. Olağan İlçe Kongresi'nde, gündemlerinin yoğun olduğunu, kongrelerin sürdüğünü söyledi.

Trabzon'da AK Parti hükümetleri döneminde yapılan çalışmaları anlatan Uraloğlu, projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Ankara'dan Samsun'a, Samsun'dan da Sarp'a kadar gidecek demir yolu projesinin Samsun-Sarp kesiminin projesini yapmaya başladıklarını ifade eden Uraloğlu, "Bu da bizim için kıymetli. Hem ilçemizi hem şehrimizi hem bölgemizi demir yoluyla tanıştırmış olacağız. Kanuni Bulvarı'nı yapıyoruz, havalimanını genişletiyoruz. Yeni havalimanı projesini netleştirerek onun da çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün Suriye'de çok ciddi bir hareketlilik var. Nereye evrileceği ile ilgili bazı yorumlarda bulunuyoruz, takip etmeye çalışıyoruz ama şunu bilmenizi isterim; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti orayı çok çok yakından takip ediyor ve nereye evrilmesi gerektiği noktasında da çok ciddi inisiyatif alıyor. Bugün bütün dünya liderleri, 'Suriye ile ilgili Recep Tayyip Erdoğan ne diyor?' ona bakıyor. Böyle bir liderimiz var. Onun yönetiminde, liderliğinde biz çok daha hizmetler edeceğiz."

Kongrelerin bir yarış süreci olduğunu belirten Uraloğlu, "Bizim kongrelerimizde, CHP'nin kongrelerindeki gibi sandalyeler havada uçuşmaz. Gerek tek liste girelim, gerek çok liste girelim bir birliktelik vardır." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Osman Baykal ve Bilal Durmuş'un yarıştığı kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kongreye, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, AK Parti Karadeniz Bölge Koordinatörü, Muğla Milletvekili Kadem Mete, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu ve partililer katıldı.

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