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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Yoğun yağışlar gelmeden karayollarında lojistik hazırlıklarımızı tamamladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Yoğun yağışlar gelmeden karayollarında, araç, ekipman ve lojistik hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

Tolga Yanık   | 17.11.2022
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Yoğun yağışlar gelmeden karayollarında lojistik hazırlıklarımızı tamamladık

İstanbul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Yoğun yağışlar gelmeden karayollarında, araç, ekipman ve lojistik hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

Karaismailoğlu, "68 bin 725 kilometrelik karayolu ağımız üzerindeki, 450 karla mücadele merkezimizde, 11 bin 490 makine ve ekipmanla ve 13 bin 52 personelimizle hizmet vereceğiz." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, "610 bin ton tuz, 407 bin 795 metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 17 bin 103 ton kimyasal buz çözücü ve çözeltisi, 132 ton üreyi merkezlerimizde depoladık." ifadelerini kullandı.

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