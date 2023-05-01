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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Türkiye dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden olmaya hızla devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Türkiye dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden olmaya hızla devam ediyor. İhracat rakamlarının artması, rekorlar kırması, dünyanın en hızlı büyüyen ülkeler içinde olmasında işçinin alın teri var." dedi.

Hakan Burak Altunöz  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Türkiye dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden olmaya hızla devam ediyor

Trabzon

Kentte faaliyet gösteren sendika temsilcileri ve üyelerine yönelik restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Kendisinin çalışma hayatında 28 yılın geride kaldığını, 28 yıldır işçilerin emekleri üzerinden projeler ürettiklerini aktaran Karaismailoğlu, "Vatanımıza, milletimize faydalı işler yapmaya çalıştık. O yüzden işçilerin emeği bizler için son derece kutsaldır. Çalışma şartları, ücretlerinin düzenli olması ve her türlü şartlarda iş güvenliğine kadar hep beraber olduk, beraber yorulduk, beraber koşturduk. O yüzden bu kadar büyük projelerin hızlı bitmesi, dünyanın en mega işlerinin yapılması o Türk işçisinin emekleri üzerinden oldu. Biz onun kıymetini çok iyi biliyoruz . İnşallah onlarla çok daha büyük işler yapacağız." diye konuştu.

Karaismailoğlu, bakanlık olarak 700 bin çalışanları bulunduğunu ve güzel çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Onlarla çok daha güzel günler geçireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 21 yılda ülkemiz için yaptıklarımız ortada. Yaptıklarımız işçinin alın teriyle ürettiklerimiz sayesinde. Türkiye dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden birisi olmaya hızla devam ediyor. İhracat rakamlarının artması, rekorlar kırması, dünyanın en hızlı büyüyen ülkeler içinde olmasında işçinin alın teri var. Alın teri bizim için kutsaldır. Onların ne isteği varsa başımızın üzerinde hep beraber çözeceğiz. Daha iyi işler yapmamız için işçinin kafasının rahat olması lazım. Burada sendikalarımıza büyük iş düşüyor. Onlar da işçilerimizin temsilcisi olarak her zaman bir paydaş olarak onlarla oturup konuşmuşuzdur. Bütün anlaşma ve sözleşmelerde başarılı şekilde karşılıklı anlaşarak imzaladık."

Son 21 yılda ülkede sağlanan istikrar ile her gün önemli projelerin açılışının gerçekleştiğini aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yıllarca bizi bu terör belasına bulaştırdılar. Bizi hiç yatırımlarla ilgili konuşturmadılar. Hem vaktimizi çaldılar hem de paralarımızı çaldılar. Maalesef şehitlerimiz, kayıplarımız oldu, yatırım düşünemedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi sayesinde terör belasını başımızdan defettik. Bu güven ve huzur ortamında proje konuşuyoruz. İşçimizin emeğinin ne kadar kıymetli olduğunu konuşuyoruz. Bunun sonucunda şehirlerimiz gelişiyor, vatandaşımızın hayatı kolaylaşıyor. Ülkemizdeki istihdam artıyor."

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