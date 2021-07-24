Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Artvin'de selin etkili olduğu alanları inceledi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Artvin'de selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.
Artvin
Sabah saatlerinde Artvin'e gelen Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak Arhavi ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde sel suları nedeniyle çöken yolu inceledi.
Daha sonra Ortacalar köyünün bulunduğu bölgede inceleme yapan Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve diğer yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı, yapılacak çalışmalarla ilgili talimat verdi.
Bakan Karaismailoğlu, Ortacalar yakınlarındaki 18. yüzyılda yaptırılmış Çiftekemer Köprüleri'nde sel nedeniyle oluşan hasarın giderilmesi için yürütülen çalışmaları da kontrol etti.
Selin etkili olduğu alanlardaki vatandaşlarla da görüşen ve "geçmiş olsun" dileklerini ileten Karaismailoğlu, ardından Murgul ilçesini ziyaret etti.
Karaismailoğlu, Artvin'in Murgul ilçesinde selde kaybolan Serdar Yiğit'in ailesine ziyarette bulundu
Bakan Karaismailoğlu, Murgul'da iki gün önce etkili olan şiddetli yağışa bağlı meydana gelen selde kaybolan Yiğit'in (42) ailesinin yaşadığı Kabaca köyüne geldi.
Baba Ekrem Yiğit ile görüşen Karaismailoğlu, Serdar Yiğit'e en kısa sürede ulaşmak için çabaladıklarını söyledi.
Yiğit'in nişanlısı Ayşe Yıldırım'la da görüşen Karaismailoğlu, "Nişanlımı bulun." diyerek gözyaşı döken Yıldırım'ı teselli etti.
Daha sonra Murgul Çayı'nın Civanköy mevkisinde AFAD, JAK ve diğer ekiplerce sürdürülen arama kurtarma çalışmalarını takip eden Bakan Karaismailoğlu, ekiplerin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kamyon şoförü Serdar Yiğit'in, eylül ayında düğün yapacağı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.