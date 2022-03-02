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Gündem, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin olduğu otobüsler Türkiye'ye geliyor

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarını Romanya sınırından alan otobüsler Türkiye'ye doğru hareket ediyor.

Cihan Demirci   | 02.03.2022
Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin olduğu otobüsler Türkiye'ye geliyor

Edirne

Dışişleri Bakanlığının organizasyonundaki tahliyelere katılmak üzere 27 Şubat'ta Kapıkule Sınır Kapısından yola çıkan otobüsler, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den yola çıkan Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treninden aldıkları yolcularla yola çıktı.

Tahliye edilen Türk vatandaşları Romanya ve Bulgaristan gümrüklerindeki işlemlerin ardından Türkiye'ye giriş yapacak.

Otobüs sürücüsü Yüksel Ayna, AA muhabirine hareket halinde olduklarını aktararak, tren istasyonunda bekleyen 40 otobüsün doldukça yola çıktığını kaydetti.

Ayna, "Türkiye tüm imkanlarıyla gerek Türk Kızılay gerekse AFAD ile Türk vatandaşlarına hizmet veriyor. Bu tüm dünyaya örnek teşkil etmektedir. Gıpta ile bizi seyrediyorlar. Buradaki güvenlik güçleri ve resmi yetkililerin de bize yardımları oldu. Vatandaşlarımızın tahliyesini bir an önce sağlamak için buradayız. Tahliyelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Devletimiz her zaman güçlüdür ve tüm dünyaya tahliye işlemleriyle de örnek teşkil etmektedir. "


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