Dolar
14.46
Euro
15.70
Altın
1,997.45
ETH/USDT
2,511.10
BTC/USDT
38,177.00
BIST 100
1,997.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev'den yayındayız
logo
Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'dan tahliye edilen Azerbaycanlıların Türkiye'ye gelişleri sürüyor

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan Azerbaycan vatandaşları Türk Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilmeye devam ediyor.

Salih Baran   | 08.03.2022
Ukrayna'dan tahliye edilen Azerbaycanlıların Türkiye'ye gelişleri sürüyor

Edirne

Dışişleri Bakanlığı Türk vatandaşlarının yanı sıra Türkmen ve Azerbaycanlıların da tahliyesini sürdürüyor.

Kiev, Harkiv, Odessa gibi kentlerde yaşayan Azerbaycan vatandaşı 300 kişi 7 otobüsle tahliye edildi. Tahliye edilen Azerbaycan vatandaşları Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

Başkent Kiev'de bilgisayar mühendisliği eğitimi alan Safali Sadıkov, AA muhabirine savaşın başlamasının ardından öğrenci yurdundaki sığınakta kalmaya başladıklarını söyledi.

Ukrayna'da endişenin hakim olduğunu anlatan Sadıkov, "Romanya sınırında bir yığılma var. Sınırda bekleyenler yerlerde, stadyumlarda kalıyorlar. Türkiye üzerinden memleketimize gideceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Kamuran Salamoğlu da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür ettiklerini belirtti.

Salamoğlu, uzun süredir yollarda olduklarını İstanbul'dan daha sonra Bakü'ye devam edeceklerini dile getirerek "Erdoğan ve Aliyev çok çalışkan ve kardeştirler. Türk birliği, dostluğu tarihe hak olunsun, ebedi olsun. Ukrayna halkına da Allah güç, kuvvet versin bizim gibi galip olsun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Kovid-19 hayvanlarda yayılırsa yeni varyantlar türemesi kolaylaşabilir
Türkiye'de 34 bin 343 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 132 kişi hayatını kaybetti
Okullarda Kovid-19 önlemleri ile pozitif vaka durumu rehberleri güncellendi
Kovid-19, böbrek hastalığı riskini artırıyor
Kovid-19 vakaları İstanbul ve Ankara'da arttı, İzmir'de azaldı

Benzer haberler

Ukrayna'dan tahliye edilen Azerbaycanlıların Türkiye'ye gelişleri sürüyor

Ukrayna'dan tahliye edilen Azerbaycanlıların Türkiye'ye gelişleri sürüyor

Zelenskiy başkanlık ofisinden halka seslendi: Kiev'de kalıyorum, saklanmıyorum, korkmuyorum

Putin, Ukrayna'daki askeri eylemlerde zorunlu askerlik yapanların yer almadığını söyledi

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Putin ve Zelenskiy'nin birbiriyle doğrudan konuşmasını istiyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı: Putin ve Zelenskiy'nin birbiriyle doğrudan konuşmasını istiyoruz
Rusya, dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi oldu

Rusya, dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi oldu
ABD'den dünyaya 'Ukrayna'da çok uzun ve zor bir yolculuğa hazırlanın' uyarısı

ABD'den dünyaya 'Ukrayna'da çok uzun ve zor bir yolculuğa hazırlanın' uyarısı