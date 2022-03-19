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Bolu Dağı Tüneli Mevkii'nde kar yağışı etkili oluyor Kars'ta kara saplanan otobüsteki 20 yolcu ekiplerce tahliye edildi.
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Ukrayna'dan tahliye edilen Azerbaycan vatandaşları Türkiye'ye minnettar

Mehdilev Haydarov, "Türkiye yolculuk boyunca geçtiğimiz her sınırda bize çok güzel bir ortam sağladı. Misafirperver bir şekilde su, yemek ve sıcak içecek ikramında bulundular." dedi.

Gökhan Zobar   | 19.03.2022
Ukrayna'dan tahliye edilen Azerbaycan vatandaşları Türkiye'ye minnettar

Edirne

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Türkiye'nin tahliye çalışmalarıyla ülkeden çıkarılan Azerbaycan vatandaşlarının yurda girişleri sürüyor.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla kara yoluyla ülkeden çıkarılan Azerbaycanlılar, Edirne'deki sınır kapıları üzerinden Türkiye'ye geliyor.

Türkiye'nin gerek tahliyelerinde gerekse de yolculuk esnasında geçtikleri her sınırda kendilerine gerekli desteği verdiğini anlatan Azerbaycanlılar, Türkiye'ye teşekkür ediyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Mehdilev Haydarov, AA muhabirine, savaş nedeniyle Ukrayna'da zor günler geçirdiklerini söyledi.

Uzun yıllar ailesiyle Kiev'de yaşadığını ifade eden Haydarov, saldırıların artmasının ardından ülkeden ayrılma kararı aldıklarını belirtti.

Haydarov, Türkiye'ye geldiği için mutlu ve huzurlu olduğunu vurguladı.

Türkiye'ye yardım ve destekleri için minnettar olduklarını dile getiren Haydarov, şunları kaydetti:

"Türkiye yolculuk boyunca geçtiğimiz her sınırda bize çok güzel bir ortam sağladı. Misafirperver bir şekilde su, yemek ve sıcak içecek ikramında bulundular. Türkiye'ye gelince kendimizi öz vatanımızda gibi hissediyoruz. Özümüzle gurur duyuyoruz, arkamızda Türkiye'miz var. Herhangi bir korkumuz, sıkıntımız kalmadı çünkü biliyoruz ki öz vatanımızdayız. Türkiye ve Azerbaycan tek millet, iki devlettir."

Ali Yunusov da Türkiye'nin kendilerine gerekli tüm yardımı yaptığını belirterek, Türk yetkililere teşekkür etti.

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