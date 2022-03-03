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Gündem, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna'dan kurtarılanlara sınır kapılarında duygu dolu karşılama

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan Türklerin yurda dönüşleri devam ediyor.

Gökhan Balcı   | 03.03.2022
Ukrayna'dan kurtarılanlara sınır kapılarında duygu dolu karşılama

Edirne

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen 54 Türk vatandaşı Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.

Ayfer ve Niyazi Gündoğdu çifti de kafilede yer alan oğulları Alperen'i sınır kapısında heyecanla bekledi.

Çift, 8 aydır görmedikleri oğullarına pasaport kontrolünün ardından gözyaşları eşliğinde sarıldı.

Baba Gündoğdu, gazetecilere, oğulları Alperen'in Harkiv Karazin Üniversitesinde 3 yıldır tıp eğitimi aldığını söyledi.

Ukrayna'da yaşananlar için üzgün olduğunu belirten Gündoğdu, "Eğitimi yarıda kaldı yavrumun. Çok meraklı gitti oraya okumaya ama lanet olsun bu savaşlardan en çok masum insanlar, çocuklar etkileniyor. Savaş çok kötü, neyi paylaşamıyorlar bu dünyada anlamak mümkün değil. Sadece liderlerin kendi şahsi hırslarından dolayı masum çocukların, genç insanların hayatlarıyla oynuyorlar. Yazıklar olsun bu hale getirenlere." diye konuştu.

"Bu süreçte devletin yanımızda olduğunu hissettik." diyen Gündoğdu, yetkililere teşekkür etti.

Anne Ayfer Gündoğdu da oğluna sağ salim kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Öte yandan Türk vatandaşlarının yurda giriş yaptığı sınır kapıları, duygu dolu kavuşma anlarına sahne oluyor.

Sevdiklerinin gelişini heyecanla bekleyen birçok kişi, kavuşmanın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

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