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Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken arızalanan yük gemisi Ahırkapı bölgesine demirletildi

Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Ahırkapı önlerinde makine arızası yapan 189 metre boyundaki "Magnum Power" isimli dökme yük gemisi Ahırkapı Demir Bölgesi'ne demirletildi.

Muhammed Gencebay Gür   | 27.10.2022
Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken arızalanan yük gemisi Ahırkapı bölgesine demirletildi

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Magnum Power isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, KURTARMA-11 ve NAZIM TUR römorkörlerimiz refakatinde Ahırkapı Demir Bölgesi'ne emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

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