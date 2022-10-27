Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken arızalanan yük gemisi Ahırkapı bölgesine demirletildi
Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Ahırkapı önlerinde makine arızası yapan 189 metre boyundaki "Magnum Power" isimli dökme yük gemisi Ahırkapı Demir Bölgesi'ne demirletildi.
İstanbul
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Magnum Power isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, KURTARMA-11 ve NAZIM TUR römorkörlerimiz refakatinde Ahırkapı Demir Bölgesi'ne emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.