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Ukrayna'dan gelen tahıl gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Ukrayna tahılını taşıyan "Resilient Africa" isimli yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Fatih Çağlar Demirbaş  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Ukrayna'dan gelen tahıl gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Ukrayna'dan yola çıkan, 76 metre uzunluğunda ve 13 metre yüksekliğindeki gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek İsrail'e doğru hareket etti.

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