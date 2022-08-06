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Ukrayna'dan gelen "Rojen" gemisi İstanbul'un kuzeyinde demirledi

Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan ayrılan Malta bayraklı "Rojen" isimli gemi, İstanbul'un kuzeyine belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi.

Kenan Irtak   | 06.08.2022
Ukrayna'dan gelen "Rojen" gemisi İstanbul'un kuzeyinde demirledi Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan İngiltere'ye gitmek üzere dün hareket eden "Rojen" isimli gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde demirleyecek.

Gemide Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve BM temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından denetim yapılacak.

Denetleme sonucuna göre geminin yoluna devam etmesi öngörülüyor.

Bu arada, Ukrayna'dan Karasu'ya gitmek üzere Çornomorsk Limanı'ndan hareket eden 12 bin ton mısır yüklü "Polarnet" isimli Türk bayraklı geminin de akşam saatlerinde İstanbul Boğazı girişine ulaşması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 bin ton mısır taşıyan ve Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan ayrılan Malta bayraklı "Rojen" isimli geminin İstanbul'un kuzeyine demirlediği belirtildi.

Açıklamada, geminin denetiminin yarın sabah gerçekleştirileceği bildirildi.

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