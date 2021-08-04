Ukrayna'dan gelen 5 helikopter hava karardığında da görev yapacak
Ukrayna'dan Isparta Havalimanı'na gelen 5 helikopter, akşam da orman yangınlarına müdahale için hazırlıklarına başladı.
Isparta
Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına müdahale havadan ve karadan etkin şekilde sürüyor.
Ukrayna'dan bir şirketten bulunduğu bildirilen 5 yangın helikopteri, Isparta Havalimanı'na geldi.
Ukraynalı pilotlara müdahale sırasında Türk pilotları da eşlik edecek.
❝Helikopterler hava karardığında da görev yapacak❞— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 4, 2021
Ukrayna'dan gelen 5 helikopter orman yangınlarına müdahale için hazırlanıyor https://t.co/iIDLSbCbgb pic.twitter.com/Y67Q8DcX7I
Hava karardığında da görev yapacak helikopterler, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.
Daha fazla su taşıma kapasitesine sahip tek seferde bir bambide yaklaşık 3 ton su taşıyabilen helikopterler, alevlere müdahale için hazırlıklarına başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.