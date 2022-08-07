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Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü "Navi-Star" İrlanda'ya hareket etti

Ukrayna'dan denize açıldıktan sonra İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen 33 bin ton mısır yüklü "Navi-Star" adlı gemi, yapılan denetimlerin ardından İrlanda'ya gitmek üzere hareket etti.

İrem Demir   | 07.08.2022
Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü "Navi-Star" İrlanda'ya hareket etti Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan İrlanda'ya doğru yola çıkan Panama bayraklı "Navi-Star" adlı gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde müşterek denetleme timi tarafından denetlendi.

Gemi, Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlilerinin denetimlerini tamamlamasının ardından İrlanda'ya gitmek üzere hareket etti.

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