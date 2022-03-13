Ukrayna'dan bugün Türk vatandaşı daha tahliye edildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 489 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.
Ankara
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kiev, Lviv, Çernivtsi, Herson ve Konotop'tan 489 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydetti.
Bugün Kiev, Lviv, Çernivtsi, Herson ve Konotop’tan 489 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 1️⃣4️⃣.4️⃣8️⃣0️⃣ oldu.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 12, 2022
Yolunuz açık olsun!🇹🇷 pic.twitter.com/5HlPmroIBu
Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 480 oldu. Yolunuz açık olsun" ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.