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Ukrayna'dan bugün Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 489 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.

Mehmet Şah Yılmaz   | 13.03.2022
Ukrayna'dan bugün Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Ankara

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kiev, Lviv, Çernivtsi, Herson ve Konotop'tan 489 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 480 oldu. Yolunuz açık olsun" ifadesini kullandı.

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