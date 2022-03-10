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Ukrayna'dan bugün 125 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşı sayısı 13 bin 719’a ulaştı.

Fuat Kabakcı   | 10.03.2022
Ukrayna'dan bugün 125 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 125 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'nın Lviv, Kiev, Kremençuk ve Dnipro kentlerinden 125 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 719'a ulaştı. Yolunuz açık olsun!" ifadesini kullandı.


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