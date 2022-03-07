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Ukrayna’da geçici ateşkesin başlamasının ardından Lviv kentindeki sivil vatandaşlar tren istasyonundan tahliye ediliyor. Kiev Bağımsızlık Meydanı’ndan yayındayız.
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Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'da bombalardan kaçarak köye sığınan Türk vatandaşı yaşadıklarını anlattı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından bombalardan kaçmak için Ukraynalı eşiyle Kiev yakınlarındaki köye sığınan Zafer Taşpınar, yaşadıklarını anlattı.

Gökhan Zobar   | 07.03.2022
Ukrayna'da bombalardan kaçarak köye sığınan Türk vatandaşı yaşadıklarını anlattı Fotoğraf: Gökhan Zobar / AA

Edirne

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşlarının Edirne'deki sınır kapılarından yurda girişleri devam ediyor.

Türk vatandaşlarının yanı sıra Türkiye'yi güvenli alan olarak gören başta Ukrayna ve Azerbaycan vatandaşları olmak üzere Türk Cumhuriyetleri vatandaşları da ülkelerine dönüş yolculuğunda Edirne'deki sınır kapılarını kullanıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda gelen Zafer Taşkıran, gazetecilere, savaşın başlamasıyla Kiev'de yaşadığı bölgede büyük patlamaların olduğunu söyledi.

Ukrayna'da zor günlerin yaşandığını belirten Taşkıran, "Savaş çok kötü geçiyor. Kendimizi Türkiye'ye zor attık diyebilirim. Orada insanların hali perişan." dedi.

Taşkıran, savaşın ilk gününde bomba sesiyle uyandıklarını, bombalardan kurtulmak için eşinin ailesinin yaşadığı Kiev yakınlarındaki köye kaçtıklarını anlattı.

Savaşın acı yüzünü gördüğünü vurgulayan Taşkıran, şunları kaydetti:

"Sabah 05.00'te bomba sesiyle uyandık. Sonra eşimin ailesinin köyüne gitmek zorunda kaldık. Oraya sığındık. Orada da her sabah bomba sesleriyle füzelerle uyanıyorduk. Ülkeden çıkabilmek adına bir an önce trene gitmemiz gerekiyordu. Sağ olsun devletimiz tahliyemizde çok yardımcı oldu. Ukrayna'da ölüm pazarı var diyebilirim. Savaş en çok çocukları etkiliyor. Herkes üzüntü içerisinde ve psikolojik olarak kötü etkilendi. Herkes ağlıyor, bebekler kuru ekmekle beslenmek zorunda kalıyor. Kıtlık var diyebilirim. Bu durumu hiç kimse hak etmiyor."

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