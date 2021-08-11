Ukrayna uçakları Türkiye'de yangından etkilenen bölgelere 856 ton su boşalttı
Ukrayna'nın, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderdiği 2 uçağın bugüne kadar 107 uçuşla 856 ton su boşalttığı bildirildi.
Kiev
Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte Muğla'daki yangın bölgelerine 9 uçuşla 72 ton su boşaltıldığı kaydedildi.
Açıklamada, uçakların yangın bölgelerine bugüne kadar 107 uçuş yaptığı ve 856 ton su attığı belirtildi.
Antalya'daki orman yangınına Ukrayna uçağının müdahalesini AA ekibi görüntüledi https://t.co/nbxCKQ68Tz pic.twitter.com/zPBL2mtOU7— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 4, 2021
Ukrayna, 30 Temmuz'da Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadeleye destek için 2 AN-32 P tipi uçak ile özel destek ekibi göndermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.