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Ukrayna limanlarından yaklaşık 1 milyon tonun üzerinde tahıl taşındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ukrayna limanlarından 1 Ağustos'tan itibaren taşınan tahıl miktarı 1 milyon 43 bin 286 ton olduğunu bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 27.08.2022
Ukrayna limanlarından yaklaşık 1 milyon tonun üzerinde tahıl taşındı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in riyasetinde 22 Temmuz'da imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" ile Ukrayna limanlarındaki tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiği belirtildi.

Ukrayna limanlarından yaklaşık 1 milyon tonun üzerinde tahıl taşındı

Açıklamada, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan anlaşma sonrası İstanbul'da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılışının Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapıldığı hatırlatıldı.

Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin çalışmalarıyla Ukrayna limanlarından sevk edilen tahıl miktarı 1 milyon 43 bin 286 tonu bulduğu kaydedilen açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde 3 gemi daha sevkiyat için hareket ederken, 1 Ağustos'tan bu yana toplam 103 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıktı. 103 geminin 57'si boş olarak Ukrayna'ya tahıl almaya giderken, 46 gemi de Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı için hareket etti." ifadelerine yer verildi.

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