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Ukrayna limanlarından 17 günde 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından 17 günde 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı yapıldığını bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 18.08.2022
Ukrayna limanlarından 17 günde 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı yapıldı

Ankara

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin yoğun gayretleri sonucu tahıl krizinin çözümü için ilk adımın 22 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" ile atıldığı hatırlatıldı.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan anlaşma sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, tahıl sevkiyatını planlayacak Müşterek Koordinasyon Merkezinin (MKM) İstanbul'daki ofisinin açılışını yaptığı hatırlatılan açıklamada, MKM'nin koordinasyonunda tahıl gemilerinin sevkiyatını aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

Anlaşma sonrası sevkiyata başlayan ilk geminin 1 Ağustos'ta Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden Sierra Leone bayraklı Razoni isimli gemi olduğu işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lübnan'a gitmek üzere 27 bin ton mısır ile İstanbul'un kuzeyine gelen gemi, Müşterek Koordinasyon Merkezinin denetiminin ardından seyrine devam etti. Razoni isimli gemiyi Navistar, Rojen, Polarnet, Mustafa Necati, Star Helena, Glory, Riva Wind, Sacura, Arizona, Ocean Lion, Rahmi Yağcı gibi gemiler takip etti. Ukrayna limanlarından çıkan veya Ukrayna limanlarına giden her bir gemi, İstanbul'un kuzeyinde kapsamlı denetime tabi tutuldu. 1 Ağustos'tan bu yana toplam 43 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken bunların 25'i Ukrayna limanlarından çıkış yaptı. 18 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına gitti. 17 günde Ukrayna limanlarından 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi."

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