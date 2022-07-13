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Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin sevkine ilişkin dörtlü toplantı başladı

Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile BM heyeti arasındaki toplantı başladı.

Sarp Özer   | 13.07.2022
Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin sevkine ilişkin dörtlü toplantı başladı Fotoğraf: Arif Akdoğan / AA

Ankara

​​​​​​​Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki toplantının başladığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dörtlü toplantının Kalender Kasrı'nda düzenlendiği bildirildi.

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Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin sevkine ilişkin dörtlü toplantı başladı
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