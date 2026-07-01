UCLG Başkanlığına seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay basın mensuplarıyla bir araya geldi

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanlığına seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "'Dünya beşten büyüktür' ve 'daha adil bir dünya' sloganıyla uluslararası arenada ülkemizi temsil eden ve bize yeni ufuklar açan Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde ülkemizi temsil etmek için bir yola çıktık. Süreç boyunca desteğini esirgemeyen Dışişleri Bakanımıza ve bakanlık mensuplarımıza, büyükelçilerimize, misyon şeflerimize özellikle teşekkür ediyorum." dedi.

Millet Bahçesi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Altay, Dünya Belediyeler Birliği olarak da bilinen UCLG ve buradaki seçim sürecine ilişkin bilgiler verdi.

Dünya Belediyeler Birliğinin 140 ülkeden 240 binden fazla belediyenin üye olduğu, dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olduğunu ifade eden Altay, Fas'ın Tanca kentinde diğer aday Meksiko City'e karşı 143'e 86 oyla büyük bir farkla seçimi kazandıklarını belirtti.

Kabine Toplantısı sonrası tebriklerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Başkan Altay, şunları kaydetti:

"'Dünya beşten büyüktür' ve 'daha adil bir dünya' sloganıyla uluslararası arenada ülkemizi temsil eden ve bize yeni ufuklar açan Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde ülkemizi temsil etmek için bir yola çıktık. Süreç boyunca desteğini esirgemeyen Dışişleri Bakanımıza ve bakanlık mensuplarımıza, büyükelçilerimize, misyon şeflerimize özellikle teşekkür ediyorum. Yerel Yönetimler Başkanlığımıza, AK Parti teşkilatlarımıza, milletvekillerimize, çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonra şehrimiz Konya, önemli bir temsil görevine sahip oldu."

Birleşmiş Milletler nezdinde dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı ve muhatabı kabul edilen UCLG'nin yerel yönetimlerin sesinin gür çıkması amacıyla kurulmuş bir teşkilat olduğunu dile getiren Altay, "Özellikle belediyelerin sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşması konusunda ciddi çalışmalar yürütüyorlar. Biz de Konya'da yaptığımız faaliyetlerin bir neticesi olarak bu önemli görevde öncelikle şehrimizi, ülkemizi temsil etmenin büyük bir mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Tebriklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Bu aynı zamanda büyük bir sorumluluk"

Bu dönemde Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyaların sesi olmaya da gayret edeceklerinin altını çizen Altay, şöyle devam etti:

"Bu onuru hep birlikte yaşayacağız ve taşıyacağız. Bu aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Şehrimize daha fazla insan gelecek. Şehrimizin ismi daha fazla duyulacak. Onun için bu sorumluluğu ve süreci birlikte yönetmek çok önemli ve kıymetli. Konya'daki her vatandaşımız bize destek olmalı. Bu konuda dualarını beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Konya bu onuru inşallah 3 yıl boyunca taşıyacak. Ben tekrar şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah büyük bir başarıyla bu işin de üstesinden geleceğimize inanıyorum."