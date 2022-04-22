Üç Mehmetçiği şehit eden teröristler, 5 ay sonra etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, 9 Aralık 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 askeri şehit eden teröristlerden 2'sinin Pençe-Kilit Operasyonu sırasında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün 9 Aralık 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım bölgesinde şehit düştüğü hatırlatıldı.
5 ay önce Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristler PENÇE-KİLİT Operasyon bölgesinde etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!https://t.co/uUiqOOYyUx#MSB #PençeKilit pic.twitter.com/F1RjdVJSoc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 22, 2022
Şehitler için bölgede tespit edilen terör hedeflerinin güçlü şekilde vurulduğu ve ilk anda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin de yaklaşık 5 ay önce Mehmetçiği şehit eden terörist grubun içinde yer aldığı bildirildi.
Açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan Mehmetçiklerimizin etkisiz hale getirdiği 2 kadın teröristin 'Berfin Zilan' ve 'Bazel Zagros' kod adlı teröristler olduğu belirlendi. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.