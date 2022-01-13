Dolar
13.59
Euro
15.59
Altın
1,820.23
ETH/USDT
3,279.60
BTC/USDT
42,751.00
BIST 100
2,070.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Üç ilde eğitime kar engeli

Ordu, Van ve Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

13.01.2022
Üç ilde eğitime kar engeli

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 14 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Van

Van Valiliğinden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle 14. 01. 2022 Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretime, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir."

Ordu

Ordu'nun Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu, olumsuz hava şartları nedeniyle Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde eğitim öğretime 14 Ocak Cuma ara verildiği belirtildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1 yılda 138 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Kovid-19’u ağır atlatma riskini artıran bir gen varyantı keşfedildi
Türkiye'de 75 bin 564 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi yaşamını yitirdi
Almanya'da Kovid-19 vakaları nedeniyle laboratuvarlar kapasite sınırına yaklaştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 844 bin 562'ye yükseldi

Benzer haberler

Üç ilde eğitime kar engeli

Üç ilde eğitime kar engeli

Bayburt'ta eğitime kar engeli

Kedi 'Karamel' soğuktan sığındığı okulun maskotu oldu

4 ilde eğitime kar engeli

4 ilde eğitime kar engeli
Eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli
Türkiye Sarıkamış'ta 'Şühedanın İzinde' yürüdü

Türkiye Sarıkamış'ta 'Şühedanın İzinde' yürüdü