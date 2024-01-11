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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da Dr. Suat Günsel Camisi açılışında konuşuyor. Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davası Lahey'de görülmeye başlandı. Duruşmada Anadolu Ajansı'nın fotoğrafları kanıt olarak gösterildi. -VTR- Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze’deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın, ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşma başladı.
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Üç aylar yarın başlıyor

Recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar, yarın başlıyor.

Fırat Taşdemir  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Üç aylar yarın başlıyor

Ankara

Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili bu gece kutlanacak.

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 6 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" Berat Kandili'nin 24 Şubat'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan ayı 11 Mart'ta başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 10 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.


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