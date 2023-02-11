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Twitter ile yapılan görüşme dezenformasyonla mücadelede daha hızlı netice verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter ekibi ile yaptıkları görüşmeler sonucunda dezenformasyonla mücadelede daha hızlı neticeler alındığını söyledi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 11.02.2023
Twitter ile yapılan görüşme dezenformasyonla mücadelede daha hızlı netice verdi

Ankara

Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter ile görüşmeleri neticesinde yapılan çalışmaya ilişkin bilgi verdi.

Yakın zamanda Twitter ekibiyle yaptıkları görüşmeler sonucunda dezenformasyonla mücadelede daha hızlı neticeler alındığını vurgulayan Sayan, "Yarseli Barajı'nın patladığına dair asılsız tweet, yapılan bildirimden dakikalar sonra kaldırıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, halkın doğru bilgiye erişmesini sağlamak için çaba gösterdiklerine işaret ederek, işbirliği için Twitter ekibine teşekkür etti.

Yaşanılan kritik süreçte sosyal medyanın, güzel işler için kullanıldığı kadar asılsız ve dezenformasyona yol açacak paylaşım amaçlı da kullanıldığını belirten Sayan, şunları kaydetti:

"Böyle kritik anlarda hızlı aksiyon çok önemli. Sizler de bu tür asılsız haberleri hem Twitter'a şikayet edebilir, hem de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ihbar sayfası olan http://ihbarweb.org.tr üzerinden bildirimde bulunabilirsiniz. Unutmayalım, bizler duyarlı olursak dezenformasyon asla başarıya ulaşamaz."

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