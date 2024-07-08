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Gündem

Tuzla'da otluk alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına havadan helikopter de destek veriyor.

Zafer Arslan, Şükrü Gündüz  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Tuzla'da otluk alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

İstanbul

Tuzla'da, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Tepeören'de otlukların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının, çevredeki tarlalara sıçrama ihtimali nedeniyle hemen harekete geçildi.

Çok sayıda polis ve itfaiye ekibi buraya sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına havadan helikopter de destek veriyor.

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