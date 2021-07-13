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Tuzla'da müsilaj temizleme çalışmaları sonuç veriyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı müsilaj temizleme seferberliği Tuzla sahil şeridinde sonuç vermeye başladı.

Metin Tokgöz   | 13.07.2021
Tuzla'da müsilaj temizleme çalışmaları sonuç veriyor

İstanbul

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor. İstanbul’un en uzun sahil ilçelerinin başında yer alan Tuzla’nın sahil şeridinde temizleme çalışmaları sonuç vermeye başladı ve deniz eski rengine döndü.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, müsilaj temizleme çalışmalarını yerinde takip etti.

Çalışmalarda ilk sonuçların alınmaya başlandığını ifade eden Yazıcı, şunları söyledi:

"İstanbul’un en uzun sahilleri arasında yer alan Tuzla Sahili’nde deniz eski rengine döndü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda yürüttüğümüz müsilaj temizleme çalışmaları netice vermeye başladı. Bir taraftan denizin oksijenlenmesi çalışmaları sürerken, bir taraftan da katı sıvı emici araçlarla müsilajlar toplanıyor. Şimdi bunu korumak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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