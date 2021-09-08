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Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen trene çarptı

Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen başka bir trene hafif şekilde çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Halil Demir, Şükrü Gündüz, Hatice Şenses Kurukız   | 08.09.2021
Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen trene çarptı Fotoğraf: Şükrü Gündüz - Anadolu Ajansı

İstanbul

Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni duramayarak düşük hızda, Tuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) çarptı.

Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından trendeki yolcular tahliye edildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından normale döndü.

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