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Tuzla'da ağaçlık alanda yangın çıktı

Tuzla'da ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Selami Küçükoğlu, Elif Somuncu  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Tuzla'da ağaçlık alanda yangın çıktı

İstanbul

Tersaneler Caddesi'ndeki İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Sakız Yarımadası arazisi olduğu öğrenilen otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede buradaki ağaçlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, etrafı beton duvarlarla çevrili araziye merdiven kullanarak girebildi.

Oluşan yoğun dumanın farklı ilçelerden de görüldüğü yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.


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