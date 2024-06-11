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Tuzla Piyade Okulu arazisinde yangın çıktı

Tuzla Piyade Okulu arazisindeki ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Mücahit Türetken, Uğur İslamoğlu  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Tuzla Piyade Okulu arazisinde yangın çıktı

İstanbul

Tuzla İstasyon Mahallesi'nde D-100 kara yolu yanındaki Tuzla Piyade Okulu arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çalılık ve ormanlık alanda 4 hektarlık alana yayılan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

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